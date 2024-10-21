У пастельній сукні і панчохах з мереживом: Белла Торн у зухвалому луку постала на кінофестивалі у Римі

26-річна акторка і співачка обожнює провокаційними луками привертати до себе увагу.

Белла Торн відвідала 19-ий Римський кінофестиваль у Auditorium Parco Della Musica.

На червоній доріжці зірка продемонструвала зухвалий аутфіт. Вона одягла пастельну блідо-блакитну сукню з V-подібним вирізом, прикрашену різнокольоровою облямівкою. Лук артистка доповнила пікантним елементом – чорними капроновими панчохами з мереживом.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Торн взула чорні гостроносі туфлі на екстремально високій платформі. Вона зробила укладання з локонами, вечірній макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, і довгий помаранчевий манікюр. У вусі у неї була моносережка з перлами, на шиї – золоте кольє у вигляді крокодила, а на зап'ясті – золоті браслети з камінням.

Нагадаємо, Белла Торн без бюстгальтера з'явилася на вулицях Парижа.

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