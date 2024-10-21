У пастельній сукні і панчохах з мереживом: Белла Торн у зухвалому луку постала на кінофестивалі у Римі

26-річна акторка і співачка обожнює провокаційними луками привертати до себе увагу.
Белла Торн відвідала 19-ий Римський кінофестиваль у Auditorium Parco Della Musica.
На червоній доріжці зірка продемонструвала зухвалий аутфіт. Вона одягла пастельну блідо-блакитну сукню з V-подібним вирізом, прикрашену різнокольоровою облямівкою. Лук артистка доповнила пікантним елементом – чорними капроновими панчохами з мереживом.
Торн взула чорні гостроносі туфлі на екстремально високій платформі. Вона зробила укладання з локонами, вечірній макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, і довгий помаранчевий манікюр. У вусі у неї була моносережка з перлами, на шиї – золоте кольє у вигляді крокодила, а на зап'ясті – золоті браслети з камінням.
Нагадаємо, Белла Торн без бюстгальтера з'явилася на вулицях Парижа.
Читайте також:
- У цікавій сукні і з сережками Chopard: Белла Торн у драматичному образі з'явилася на вечірці
- У вінтажній сукні і на шпильках: Белла Торн влаштувала з нареченим ніжні поцілунки на благодійному заході
- У сукні з оголеними плечами і туфлях кольору індиго: Белла Торн відвідала Венеційський кінофестиваль