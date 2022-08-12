У пастельній сукні з принтом пейслі: Наталя Могилевська зустрілася з дітьми

Наталя Могилевська зустрілася з дітьми-переселенцями та їхніми рідними. З ними зірка спілкувалася, приймала від них малюнки у подарунок і фотографувалася. Світлини із зустрічі артистка опублікувала в Instagram.

Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Там Могилевська постала у гарному жіночному аутфіті. На ній була сукня максі з принтом пейслі у пастельних відтінках із краваткою-бантом.

Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Вбрання вона поєднала з білими мокасинами. Наталя зробила собі акуратне укладання і макіяж з акцентом на очах.

Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

"Кожна зустріч з вами особлива. Ваші очі, обійми, історії, обмін взаємною енергією… Тому ми подолаємо все! Разом", - написала артистка.

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