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У пастельній сукні з принтом пейслі: Наталя Могилевська зустрілася з дітьми

У пастельній сукні з принтом пейслі: Наталя Могилевська зустрілася з дітьми

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У пастельній сукні з принтом пейслі: Наталя Могилевська зустрілася з дітьми

Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Співачка продемонструвала гарний образ на зустрічі з дітьми.

Наталя Могилевська зустрілася з дітьми-переселенцями та їхніми рідними. З ними зірка спілкувалася, приймала від них малюнки у подарунок і фотографувалася. Світлини із зустрічі артистка опублікувала в Instagram.

Наталя Могилевська / © Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / © Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / © Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Там Могилевська постала у гарному жіночному аутфіті. На ній була сукня максі з принтом пейслі у пастельних відтінках із краваткою-бантом.

Наталя Могилевська / © Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / © Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

Вбрання вона поєднала з білими мокасинами. Наталя зробила собі акуратне укладання і макіяж з акцентом на очах.

Наталя Могилевська / © Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / © Instagram Наталі Могилевської
Наталя Могилевська / Фото: Instagram Наталі Могилевської

"Кожна зустріч з вами особлива. Ваші очі, обійми, історії, обмін взаємною енергією… Тому ми подолаємо все! Разом", - написала артистка.

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