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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
307
Час на прочитання
2 хв

У пастельно-кораловому костюмі і замшевих монках: стильний Бред Пітт на прем'єрі "F1: Фільму" у Мехіко

Актор своїм новим виходом продемонстрував, як чоловічий гардероб може бути яскравим, але витонченим, і як легко він поєднав актуальні тренди з власною харизмою.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бред Пітт

Бред Пітт / © Associated Press

Бред Пітт разом зі своїми колегами презентував у Мехіко драму про спорт «F1: Фільм» («Формула-1»). Актор позував разом із режисером стрічки Джозефом Косинські та акторами Дамсоном Ідрісом і Керрі Кондон.

Джозеф Косинські, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон і Бред Пітт / © Associated Press

Джозеф Косинські, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон і Бред Пітт / © Associated Press

Пітт обрав для своєї появи пастельно-кораловий лляний костюм, який складався з двобортного піджака з широкими лацканами і класичних штанів вільного крою. Костюм він скомбінував із контрастною блакитною футболкою. Поєднання цих відтінків мало свіжий, сучасний та нестандартний вигляд — актор ідеально влучив у тренд м’якої маскулінності. Взутий він був у замшеві молочні монки.

Бред Пітт / © Associated Press

Бред Пітт / © Associated Press

На шиї у Бреда був золотий ланцюжок, а на руках — золоті перстні. У руці він тримав сонцезахисні окуляри.

Бред Пітт / © Associated Press

Бред Пітт / © Associated Press

Про фільм:

Сонні Гейз (Бред Пітт) був найперспективнішим феноменом Формули-1 у 1990-х роках. Та його кар’єру ледь не обірвала страшна аварія на трасі. Через 30 років він став мандрівним найманим гонщиком. До Сонні звернувся Рубен Сервантес (Хав’єр Бардем) — його колишній напарник і власник команди Формули-1, яка опинилася на межі розпаду. Він переконує Гейза знову сісти за кермо, щоб дати команді останній шанс і довести, що він ще здатен стати найкращим у світі.

Бред Пітт на Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі / © Associated Press

Бред Пітт на Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі / © Associated Press

Напарником Сонні у перегонах стає Джошуа Пірс (Дамсон Ідріс) — амбітний і талановитий новачок, який має намір диктувати власні правила гри. Але, щойно заревіли мотори, минуле наздоганяє Сонні, змушуючи його зрозуміти: у Формулі-1 напарник є найзапеклішим суперником, а шлях до спокути — це дорога, яку не здолати наодинці.

В український прокат «F1: Фільм» вийде 26 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
307
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