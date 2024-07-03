У патріотичній чорній футболці: відома дизайнерка підтримала Україну на Тижні моди

Німецька дизайнерка українського походження Єва Герцог представила свою нову колекцію жіночого одягу сезону весна-літо 2025 на Берлінському тижні моди.
Однак під час шоу привернули увагу не лише гарні вбрання, які дизайнерка презентувала на подіумі, а й її образ.
Єва прийшла на захід у чорному ансамблі, який складався із чорних штанів із тисненням класичного крою та лаконічної вільної чорної футболки з написом "Воля" двома шрифтами – перший імітував герб України, а другий напис був латиницею.
Також дизайнерка доповнила лук двома браслетами: жовтим із написом "Україна" та жовто-блакитним.
Свою нову колекцію на Тижні пляжної моди нещодавно презентувала і дизайнерка Наталія Феднер, яка теж родом з України.
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