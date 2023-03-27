У патріотичній футболці з Зеленським: модель Аліна Байкова зустрілася із захисником Азовсталі

Дівчина продовжує активно розповідати через свої соцмережі про страхіття війни в Україні.

Українська супермодель Аліна Байкова зустрілася у США із захисником Азовсталі Владиславом Жайворонком – бійцем окремого загону спеціального призначення Азов. Український захисник отримав поранення під час оборони Маріуполя, через які втратив ногу.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

В Америку Владислав прилетів для реабілітації, також він потребує операції на одному оці після осколкового поранення, тому зараз шукає фахівців, які можуть із цим допомогти.

"Боляче дивитися новини та слухати ці історії, але уявіть, як пройти через все це… Наші молоді хлопці, наші герої. Я просто хочу, щоб усі вони насолоджувалися життям…", — написала на одному з фото Аліна, які розмістила в Instagram.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Для зустрічі в Нью-Йорку Аліна одягла патріотичний образ, що складався з чорних штанів-кльош та стильної оверсайз футболки від бренду Anton Belinskiy, на яку було нанесено принт у вигляді українського паспорта та фотографії президента Зеленського. Ззаду на футболці був напис Free Ukraine (Вільна Україна).

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Лук Байкова доповнила намистом із перлинами, білими кедами, коричневою сумкою Hermes та ніжним макіяжем.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Волосся супермодель зібрала у високу кіску, а також зробила манікюр білим лаком і накинула на плечі чорний жакет, який, звичайно ж, прикрасила синьо-жовтою стрічкою.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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