У патріотичній сукні і з прапором: Оля Полякова показала фото із благодійних концертів у США

У патріотичній сукні і з прапором: Оля Полякова показала фото із благодійних концертів у США

Співачка виступає з концертами в межах благодійного туру Америкою.

Оля Полякова повідомила в Instagram про те, що її перші концерти в межах благодійного туру Америкою відбулися і вона буде продовжувати там виступати.

Оля Полякова/Igor Heifetz

Співачка виступала у різних образах, один із них - патріотичний: синьо-жовта сукня від української дизайнерки Марії Проскуровської.

Оля Полякова/Igor Heifetz

У руках вона тримала прапор із надписом "Stand With Ukraine".

Оля Полякова/Igor Heifetz

"Ви можете побачити, як багато в залі було української символіки! Ніби концерт відбувається в Україні. Та я вірю, що скоро саме так і буде. І зараз кожен з нас робить для цього все можливе.

Оля Полякова/Igor Heifetz

Оля Полякова/Igor Heifetz

Найближчим часом я буду продовжувати дарувати потужну енергетику українцям у США, а також всім, хто підтримує нас сьогодні і приходить на концерти з українськими прапорами. Атмосфера у залі ще раз довела, що музика зцілює душевні рани і надає нам сили та віри в найкраще, навіть у темні часи", - написала артистка.

Оля пообіцяла, що під час туру вона докладатиме максимум зусиль, щоб світ продовжував звертати увагу на Україну і перейматися її бідою.

Оля Полякова/Igor Heifetz

"Щоб все, що відбувається на нашій рідній землі зараз, не почало здаватися людям в інших країнах "буденністю", щоб вони знали, яких надлюдських зусиль коштує нам кожен день боротьби за нашу свободу.

Ми не маємо право втрачати жодної години! Робимо все, що в наших силах, щоб наблизити перемогу! Безмежно дякую всім за підтримку!" – додала Полякова.

На одному з концертів спеціальною гостею була Лілія Підкопаєва, яка виступила на сцені з промовою.

Оля Полякова і Лілія Підкопаєва/Igor Heifetz

Оля Полякова і Лілія Підкопаєва/Igor Heifetz

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