У патріотичному купальнику: Аліна Байкова показала синьо-жовте пляжне вбрання

Супермодель зараз відпочиває на острові Капрі в Італії.

Аліна Байкова показала нові кадри в купальнику, але цього разу вона одягла патріотичний пляжний лук. На відомій моделі було синьо-жовте роздільне бікіні, верх від якого вона прикрасила стрічкою із прапором рідної країни.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також Аліна доповнила свій ефектний образ улюбленою прикрасою на шиї від українського бренду mari b та сонцезахисними окулярами від бренду Ferragamo у блакитній оправі.

Після плавання дівчина вирушила до номеру і завершила образ білими штанами-сіткою, в яких ми її бачили раніше, та сумкою Dior.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

У підписі до фото Байкова зазначила, що верх та низ її купальника від різних брендів: ліфчик від української марки l'essence studio, а труси від Tiger Mist.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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