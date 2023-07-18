У патріотичному купальнику: Аліна Байкова показала синьо-жовте пляжне вбрання

Супермодель зараз відпочиває на острові Капрі в Італії.
Аліна Байкова показала нові кадри в купальнику, але цього разу вона одягла патріотичний пляжний лук. На відомій моделі було синьо-жовте роздільне бікіні, верх від якого вона прикрасила стрічкою із прапором рідної країни.
Також Аліна доповнила свій ефектний образ улюбленою прикрасою на шиї від українського бренду mari b та сонцезахисними окулярами від бренду Ferragamo у блакитній оправі.
Після плавання дівчина вирушила до номеру і завершила образ білими штанами-сіткою, в яких ми її бачили раніше, та сумкою Dior.
У підписі до фото Байкова зазначила, що верх та низ її купальника від різних брендів: ліфчик від української марки l'essence studio, а труси від Tiger Mist.
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