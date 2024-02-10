У патріотичному луку: чарівна Аліна Байкова відвідала вечірку Нью-Йорку

Від початку повномасштабної війни Байкова на кожен захід і навіть прості прогулянки містом одягає патріотичні вбрання чи аксесуари.

Українка Аліна Байкова — відома модель, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були такі Модні доми як: Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana та Zac Posen. Дівчина мешкає і працює в Нью-Йорку і часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Днями Аліна відвідала світську вечірку, де продемонструвала патріотичний образ.

Модель поєднала синю блузу з довгими рукавами та мініспідницею з асиметричного дизайну. На блузу Аліна прикріпила значок із прапором України.

Образ вона також доповнила яскравим макіяжем, клатчем із зірками та гламурними жовтими сатиновими слінгбеками від Alexandre Birman. Поєднання вбрання та туфель також було натякало на прапор нашої країни.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Але це ще не все, адже дівчина поділилася знімком на якому була зазнімкована в ефектній синьо-жовтій шубі.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також цими днями суперзірка поділилася серією особливих фото, оскільки знову показала свого бойфренда. З молодим чоловіком, імені якого вона не називає, Аліна відсвяткувала першу річницю стосунків. У ресторан на своє романтичне та інтимне свято Байкова прийшла у патріотичному гердані виконаному блакитним, жовтим та чорним бісером.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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