У патріотичному образі: Настя Каменських відкрила Latin American Music Awards та закликала світ підтримувати Україну

Настя Каменських вирушила до США, щоб виступити у Лас-Вегасі на церемонії Latin American Music Awards. Цього року українська зірка відкривала цей музичний захід.

Настя Каменських з'явилася на червоній доріжці перед початком концерту в синьому тренчі, який прикрашали патріотичні гасла: Stop the war, Stand with Ukraine, Ukraine is freedom Freedom is Ukraine, Слава Україні. Таким чином співачка спробувала звернути увагу світу на війну в Україні та підтримати нас.

Настя Каменських / Getty Images

Настя Каменських / Getty Images

Більше того, співачка відкрила Latin American Music Awards спільним виступом із гуртом Black Eyed Peas, виконавши пісню Where is the love. Також до них на сцені приєдналися Ozuna, CNCO, Prince Royce, Sofia Reyes, Farrukko. Цей виступ був присвячений героям, які відстоюють свободу нашої країни.

Настя Каменських / Getty Images

Зі сцени зірка звернулася до гостей та глядачів церемонії і закликала не забувати, що у нашій країні йде жорстока війна, яку розв'язала Росія.

"Кожна нація має право жити незалежно. Кожне місто має право на повну безпеку. Усі ми маємо право жити під мирним небом. Ми всі маємо право на щастя та свободу. І це те, за що Україна бореться зараз. Це те, про що ми просимо. Захистити нас, підтримуючи Україну. Прямо зараз те, що відбувається в моїй країні, це не просто страшна війна. Росія робить геноцид проти українців. І це не повинно залишитися безкарним. Ми не можемо дозволити, щоб міста руйнували і жертви перетворювалися просто на статистику. Будь ласка, давайте не дамо війні в Україні стати чимось "звичайним". Війна не має місця у звичайному світі. Благаю вас, не забувайте про мою країну, говоріть про неї, підтримуйте її, як тільки можете, бо у волі зараз інше ім'я. Воля – це Україна. Слава Україні!" – сказала Каменських.

