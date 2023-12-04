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У паєтках і з пір'ям: Алессандра Амбросіо підкреслила стрункі ноги мінісукнею

Автор
Юлія Кудринська
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У паєтках і з пір'ям: Алессандра Амбросіо підкреслила стрункі ноги мінісукнею

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Модель показала свій вечірній образ.

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — зараз перебуває в Саудівській Аравії, де вже відвідала кінофестиваль "Червоне море". Для появи на червоній доріжці модель обрала два образи, одним із яких стала відверта сукня від Elie Saab з кутюрної колекції осінь-зима 2023 року.

Алессандра Амбросіо в Саудівській Аравії / © Associated Press
Алессандра Амбросіо в Саудівській Аравії / Фото: Associated Press

А у своєму Instagram Але показала ще один лук для якогось вечірнього заходу. Вона одягла блискучу мінісукню, розшиту паєтками, і зі спідницею з пір'я від Dolce&Gabbana. Свій образ модель доповнила босоніжками із гострим носком. Вбрання ефектно підкреслило стрункі ноги зірки.

(гортайте фото вправо)

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо з короткою стрижкою з'явилася на сторінках глянцю. Дівчина здивувала всіх своєю новою зачіскою.

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Дата публікації
Перегляди
146
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