У паєтках і з пір'ям: Алессандра Амбросіо підкреслила стрункі ноги мінісукнею

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — зараз перебуває в Саудівській Аравії, де вже відвідала кінофестиваль "Червоне море". Для появи на червоній доріжці модель обрала два образи, одним із яких стала відверта сукня від Elie Saab з кутюрної колекції осінь-зима 2023 року.

Алессандра Амбросіо в Саудівській Аравії / Фото: Associated Press

А у своєму Instagram Але показала ще один лук для якогось вечірнього заходу. Вона одягла блискучу мінісукню, розшиту паєтками, і зі спідницею з пір'я від Dolce&Gabbana. Свій образ модель доповнила босоніжками із гострим носком. Вбрання ефектно підкреслило стрункі ноги зірки.

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Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо з короткою стрижкою з'явилася на сторінках глянцю. Дівчина здивувала всіх своєю новою зачіскою.

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