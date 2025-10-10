У перерві між зніманнями "Диявол носить Prada 2": Емілі Блант помітили на прогулянці в Італії

Емілі Блант / © Getty Images

Голлівудська акторка Емілі Блант прибула до Мілана, імовірно, для знімань у другій частині фільму «Диявол носить Prada». Її помітили папараці під час прогулянки з друзями.

Акторка обрала просте і зручне вбрання, яке не сковувало рухів і мало водночас стильний вигляд. Емілі одягла боді від Self-Portrait у поєднанні з чорними вільними кюлотами, а також доповнила вбрання білими кедами, невеликою чорною сумкою й окулярами від Celine. Волосся вона розпустила і завершила цей образ кількома золотими прикрасами на шиї.

Емілі Блант / © Getty Images

Раніше Блант також сфотографували, але в Нью-Йорку. Того разу на зніманнях акторка викликала ажіотаж довкола свого образу, оскільки її волосся було білого кольору. Як бачимо, тоді Емілі просто з’явилася в перуці, щоб змінити зовнішність.

Емілі Блант / © Getty Images

Фільм вийде на екрани 2026 року, а зараз над ним тільки кипить робота в Нью-Йорку.