- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 1 хв
У перерві між зніманнями "Диявол носить Prada 2": Емілі Блант помітили на прогулянці в Італії
Акторку заскочили у звичайному житті.
Голлівудська акторка Емілі Блант прибула до Мілана, імовірно, для знімань у другій частині фільму «Диявол носить Prada». Її помітили папараці під час прогулянки з друзями.
Акторка обрала просте і зручне вбрання, яке не сковувало рухів і мало водночас стильний вигляд. Емілі одягла боді від Self-Portrait у поєднанні з чорними вільними кюлотами, а також доповнила вбрання білими кедами, невеликою чорною сумкою й окулярами від Celine. Волосся вона розпустила і завершила цей образ кількома золотими прикрасами на шиї.
Раніше Блант також сфотографували, але в Нью-Йорку. Того разу на зніманнях акторка викликала ажіотаж довкола свого образу, оскільки її волосся було білого кольору. Як бачимо, тоді Емілі просто з’явилася в перуці, щоб змінити зовнішність.
Фільм вийде на екрани 2026 року, а зараз над ним тільки кипить робота в Нью-Йорку.