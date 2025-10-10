ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
151
1 хв

У перерві між зніманнями "Диявол носить Prada 2": Емілі Блант помітили на прогулянці в Італії

Акторку заскочили у звичайному житті.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емілі Блант

Емілі Блант / © Getty Images

Голлівудська акторка Емілі Блант прибула до Мілана, імовірно, для знімань у другій частині фільму «Диявол носить Prada». Її помітили папараці під час прогулянки з друзями.

Акторка обрала просте і зручне вбрання, яке не сковувало рухів і мало водночас стильний вигляд. Емілі одягла боді від Self-Portrait у поєднанні з чорними вільними кюлотами, а також доповнила вбрання білими кедами, невеликою чорною сумкою й окулярами від Celine. Волосся вона розпустила і завершила цей образ кількома золотими прикрасами на шиї.

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Раніше Блант також сфотографували, але в Нью-Йорку. Того разу на зніманнях акторка викликала ажіотаж довкола свого образу, оскільки її волосся було білого кольору. Як бачимо, тоді Емілі просто з’явилася в перуці, щоб змінити зовнішність.

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Фільм вийде на екрани 2026 року, а зараз над ним тільки кипить робота в Нью-Йорку.

Образи акторки Емілі Блант (18 фото)

Емілі Блант_7 / © Associated Press

© Associated Press

Эмили Блант_4 / © Associated Press

© Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант / © Associated Press

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Getty Images

Емілі Блант та Джон Красінскі / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емілі Блант на прем'єрі фільму / © Getty Images

Емілі Блант_1 / © Associated Press

© Associated Press

Эмили Блант / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_4 / © Associated Press

© Associated Press

151
