У перерві між зніманнями: акторок нового "Сексу і міста" сфотографували в уггах

Другий сезон серіалу чекає на нас уже цього року.

Після різдвяних свят акторки серіалу "І просто так…" повернулися на знімальний майданчик у Нью-Йорку та розпочали роботу над новими епізодами. Сару Джесіку Паркер поки що на майданчику не бачили, але дві її колеги під приціл папараці цього року вже потрапили.

Так, акторку Крістін Девіс, яка виконує роль Шарлотти Йорк, помітили в перерві між зніманнями. Зірка була одягнена у яскраву сукню в квітковий принт, а в руці тримала милу бежеву сумку.

Однак оскільки зараз все ж зима, в перерві Крістін одягла теплі уггі та куртку. На обличчі вона мала захисну маску.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Також фотографам вдалося зазнімкувати нову зірку серіалу — Ніколь Арі Паркер. У "І просто так..." акторка грає нову подругу Шарлотти — Лізу Тодд Векслі.

Зірка була одягнена в чорно-білу мінісукню та масивні прикраси. Також на ній були пуховик та уггі.

Ніколь Арі Паркер / Фото: Getty Images

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