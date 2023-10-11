У перлах і синій сукні з жовтим принтом: Катерина Бужинська у патріотичному луку прогулялася Лондоном

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram світлини з Лондона, зроблені під час прогулянки містом. Зірка відвідала визначні місця столиці Великої Британії

Катерина мала чудовий вигляд у патріотичному аутфіті. На ній була атласна синя сукня із зображенням жовтих квітів, колосків пшениці і символічних написів: "кохай", "вільні", "люди", "перемога". Зверху вона одягла таку саму сорочку.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Образ Катерина доповнила світлою сумкою із синьо-жовтими смужками на ручці. Шию вона прикрасила нитками з перлами і ланцюжком із хрестиком із камінням, а вуха – перлинними сережками. Волосся зірка зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і завершила лук сонцезахисними окулярами.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Бужинська також показала знімок із Михайлом Грицканом, із яким вони виступили з благодійним концертом у Лондоні.

Катерина Бужинська і Михайло Грицкан / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська у квітковій сукні з декольте знялася у новій фотосесії.

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