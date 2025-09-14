У перлах і сукні з високим розрізом: Ілона Гвоздьова в елегантному образі побувала у кінотеатрі

Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова стала гостею прем’єрного показу фільму «Абатство Даунтон: Величний фінал», який відбувся у кінотеатрі «Оскар» у Києві.

На заході хореографиня з’явилася в елегантному образі. На ній була оксамитова чорна сукня максі з довгими рукавами, пікантним декольте і високим розрізом, через який вона продемонструвала свої стрункі ноги.

Аутфіт Ілона доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила зачіску «Мальвінка», ніжний макіяж, вуха прикрасила довгими сережками, на шиї було кілька ниток перлинного намиста, яке спадало ниткою з камінням вниз до талії, а на руці була кокетлива каблучка з перлиною.

Про фільм:

«Абатство Даунтон: Величний фінал» — це повернення світового кінематографічне феномена. Дія стрічки відбувається на початку 1930-х років — для персонажів серіалу і попередніх фільмів це період змін: соціальних, економічних, культурних. Старовинний маєток Даунтон вступає у нову епоху. Фільм став фінальним у франшизі «Аббатство Даунтон» — завершує історію родини Кроулі та їхніх слуг після шести сезонів телесеріалу і двох попередніх фільмів. Кожному з героїв доведеться обирати: залишатися в минулому чи адаптуватися до змін. Тут розкривається тема часу, традицій, спадщини і викликів нової епохи.

Прокат фільму в українських кінотеатрах триває.