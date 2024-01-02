У перламутровому бюстгальтері і прозорій спідниці: Демі Роуз продемонструвала спокусливий образ

Модель продовжує тішити фоловерів пікантними луками.
Демі Роуз знялася у новій фотосесії і опублікувала її в Instagram.
Британська "Кім Кардашян", як завжди, обрала для цього спокусливий аутфіт.
Дівчина одягла екстравагантний перламутровий бюстгальтер цікавої форми з сіткою з бісеру, який підкреслив її пишне декольте, і прозору спідницю.
Аутфіт Роуз доповнила макіяжем із стразами на обличчі, довгою перукою і бежевим манікюром. На шиї у неї був елегантний чокер із перлами, а на руках – каблучки.
"Інопланетяни викрали мене… тепер я в утопії", - підписала модель світлини.
Нагадаємо, раніше Демі Роуз топлес похизувалася пишними грудьми.
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