У перламутровому купальнику і з коктейлем: британська телезірка блиснула пишним бюстом за столом

Глоя Феррі пообідала у самому купальнику.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову світлину, яку вона зробила під час обіду на відпочинку.

За столом жінка сиділа у перламутровому кольоровому купальнику з ліфом-бандо, який зовсім трішки прикривав її пишні груди.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

У неї було розпущене скуйовджене волосся, нарощені вії і французький манікюр.

У руці Феррі тримала келих із коктейлем.

"Свайпніть вправо, щоб побачити, наскільки міцний мій напій", – написала зірка у дописі.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

І, судячи з наступного фото, пила вона дуже міцний коктейль.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у червоному бікіні релаксувала у джакузі.

Читайте також: