У перламутровому купальнику і з коктейлем: британська телезірка блиснула пишним бюстом за столом

Глоя Феррі пообідала у самому купальнику.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову світлину, яку вона зробила під час обіду на відпочинку.
За столом жінка сиділа у перламутровому кольоровому купальнику з ліфом-бандо, який зовсім трішки прикривав її пишні груди.
У неї було розпущене скуйовджене волосся, нарощені вії і французький манікюр.
У руці Феррі тримала келих із коктейлем.
"Свайпніть вправо, щоб побачити, наскільки міцний мій напій", – написала зірка у дописі.
І, судячи з наступного фото, пила вона дуже міцний коктейль.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у червоному бікіні релаксувала у джакузі.
Читайте також:
- Без бюстгальтера: британська телезірка похизувалася сексуальними грудьми
- Поїхала у відпустку: британська телезірка похизувалася стрункою фігурою у мініатюрному купальнику
- Британська телезірка у шоколадному бікіні похизувалася стрункою фігурою і сексуальним бюстом