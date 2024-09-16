У перлинній сукні Oscar de la Renta: Дженніфер Еністон на червоній доріжці Emmy Awards

Дженніфер Еністон відвідала 76-ту церемонію вручення премії "Еммі" в театрі Peacock в Лос-Анджелесі.
55-річна Дженніфер Еністон сяяла в сукні без бретельок, розшитій перлами від Oscar de la Renta у поєднанні з діамантовим браслетом Tiffany & Co та сережками-висячками з діамантами. Взута акторка була в білі босоніжки на підборах.
Дженніфер розпустила своє біляве волосся, зробила макіяж у натуральних відтінках, в руках тримала молочний клатч зі шкіри та зробила світлий манікюр. Еністон очолила список найстильніше одягнених зірок на цій церемонії.
У залі Дженніфер була була зазнімкована разом зі своїми колегами Різ Візерспун, Лорой Дерн та Наомі Воттс.
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