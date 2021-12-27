У перлинній сукні та з елегантними сережками: переможниця "Холостяка-11" поділилася добіркою новорічних фільмів

У перлинній сукні та з елегантними сережками: переможниця "Холостяка-11" поділилася добіркою новорічних фільмів

Анна Богдан дала поради, як створити вдома новорічну атмосферу.

Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", кохана Михайла Заливака – Анна Богдан, опублікувала в Instagram нове фото. На ньому красуня зазнімкована у перлинній атласній сукні, з вечірнім макіяжем, низьким хвостом і довгими елегантними сережками блакитного кольору.

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

У підписі до знімку Анна порадила, як удома організувати новорічну атмосферу. В одному з пунктів вона написала, що потрібно у цей святковий період дивитися новорічні фільми. Богдан поділилася своєю добіркою стрічок.

"Створюємо новорічну атмосферу. Щоб зима вдалася, потрібно кілька факторів:

засніжені краєвиди за вікном

хороша компанія

аромат мандаринок

святкова ялинка

улюблені новорічні фільми

Тому ловіть мою добірку фільмів, які є обов'язковими для перегляду цієї зими:

Один вдома

Відпустка за обміном

Різдво на двох

Реальне кохання

Красуня і чудовисько

Грінч — викрадач Різдва

Чарлі і шоколадна фабрика

Пережити Різдво".

Раніше Анна показала знімки зі сміливої фотосесії.

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