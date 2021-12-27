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У перлинній сукні та з елегантними сережками: переможниця "Холостяка-11" поділилася добіркою новорічних фільмів

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У перлинній сукні та з елегантними сережками: переможниця "Холостяка-11" поділилася добіркою новорічних фільмів

Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

Анна Богдан дала поради, як створити вдома новорічну атмосферу.

Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", кохана Михайла Заливака – Анна Богдан, опублікувала в Instagram нове фото. На ньому красуня зазнімкована у перлинній атласній сукні, з вечірнім макіяжем, низьким хвостом і довгими елегантними сережками блакитного кольору.

Ганна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Ганна Богдан / Instagram Анни Богдан

У підписі до знімку Анна порадила, як удома організувати новорічну атмосферу. В одному з пунктів вона написала, що потрібно у цей святковий період дивитися новорічні фільми. Богдан поділилася своєю добіркою стрічок.

"Створюємо новорічну атмосферу. Щоб зима вдалася, потрібно кілька факторів:

  • засніжені краєвиди за вікном
  • хороша компанія
  • аромат мандаринок
  • святкова ялинка
  • улюблені новорічні фільми

Тому ловіть мою добірку фільмів, які є обов'язковими для перегляду цієї зими:

  • Один вдома
  • Відпустка за обміном
  • Різдво на двох
  • Реальне кохання
  • Красуня і чудовисько
  • Грінч — викрадач Різдва
  • Чарлі і шоколадна фабрика
  • Пережити Різдво".

Раніше Анна показала знімки зі сміливої фотосесії.

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