У перлинній сукні та з елегантними сережками: переможниця "Холостяка-11" поділилася добіркою новорічних фільмів

Анна Богдан дала поради, як створити вдома новорічну атмосферу.
Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", кохана Михайла Заливака – Анна Богдан, опублікувала в Instagram нове фото. На ньому красуня зазнімкована у перлинній атласній сукні, з вечірнім макіяжем, низьким хвостом і довгими елегантними сережками блакитного кольору.
У підписі до знімку Анна порадила, як удома організувати новорічну атмосферу. В одному з пунктів вона написала, що потрібно у цей святковий період дивитися новорічні фільми. Богдан поділилася своєю добіркою стрічок.
"Створюємо новорічну атмосферу. Щоб зима вдалася, потрібно кілька факторів:
- засніжені краєвиди за вікном
- хороша компанія
- аромат мандаринок
- святкова ялинка
- улюблені новорічні фільми
Тому ловіть мою добірку фільмів, які є обов'язковими для перегляду цієї зими:
- Один вдома
- Відпустка за обміном
- Різдво на двох
- Реальне кохання
- Красуня і чудовисько
- Грінч — викрадач Різдва
- Чарлі і шоколадна фабрика
- Пережити Різдво".
Раніше Анна показала знімки зі сміливої фотосесії.
Читайте також: