У перлинній сукні у стилі 30-х років: 19-річна дочка Анджеліни Джолі вийшла на червону доріжку

Вона обрала елегантну та лаконічну сукню з шовкової тканини.

Названа дочка Анджеліни Джолі — 19-річна Захара — відвідала світський захід у Нью-Йорку. Дівчина прийшла разом зі своєю матір'ю та братами на прем'єру фільму "Марія".

Анджеліна Джолі з дітьми / Фото: Getty Images

У цій картині Джолі зіграла головну роль – втілила на екрані образ Марії Каллас відомої оперної співачки.

Захара для цього вечора вибрала елегантну сукню від Модного дому Saint Laurent. Це вбрання було виконане в стилістиці 30-х років. У сукні були невеликі складки під грудьми, лаконічний фасон, а також американська пройма та V-подібне декольте. Сукню Захара носила у поєднанні з лаконічними перлинними прикрасами та елегантною зачіскою – вона випрямила волосся і уклала в елегантну хвилю на один бік.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Вартість такого паля становить майже 5 тисяч доларів.

Мати дівчини обрала для свого виходу не менш чарівну сукню. На червону доріжку акторка вийшла у розкішній білосніжній сукні, яка була створена брендом Madame Grès. Вбрання було вінтажним.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

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