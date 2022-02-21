У перлинній сукні з розрізом: дружина екс"Холостяка" показала фото з Парижа

Модель поїхала на знімання до Франції.
Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун опублікувала в Instagram фото зі знімань у Франції.
На першій світлині модель позує, сидячи на ліжку, у перлинній сукні з американською проймою, оголеною спиною та розрізом. Волосся її розпущене, а на обличчі ніжний макіяж.
А на іншому фото Даша зазнімкована з чоловіком, мабуть, це учасник знімальної команди. Манекенниця одягнена вже в іншу білу сукню та біле пальто.
"А за вікном майже весна", – підписала світлини Хлистун.
Раніше Даша опублікувала знімок із Італії, де вона була на зніманнях.
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