У перлинній сукні з трояндою: німецька фешнблогерка Леоні Ганне на шоу Victoria's Secret

Відома німецька блогерка, модель та інфлюенсерка – 36-річна Леоні Ганне – відвідала Нью-Йорк. Вона з'явилася серед гостей камбекшоу бренду спідньої білизни Victoria's Secret.

Для цього заходу чарівна Леоні обрала шовкову сукню перлинного відтінку від бренду Rodarte. У вбрання була бретелька-галтер, а на грудях її прикрашала величезна квітка.

Образ дівчини доповнили гламурні туфлі від Aquazzura зі стразами, а також прикраси – прямокутні сережки та браслети. Волосся Леоні зібрала і залишила два пасма спадати на обличчя.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

З такою ж зачіскою блогерка нещодавно з'явилася на показі Вікторії Бекхем у Парижі, коли модельєрка презентувала колекцію весна-літо 2025. На ній тоді теж була біла сукня, але аксесуари зовсім інші – масивні золоті сережки з кольє, а також чорна сумка та босоніжки.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

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