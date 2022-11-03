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У перлинному вбранні і на шпильках: Карлі Клосс похизувалася стрункими ногами на премії у Нью-Йорку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У перлинному вбранні і на шпильках: Карлі Клосс похизувалася стрункими ногами на премії у Нью-Йорку

Карлі Клосс / Фото: Getty Images

30-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret доповнила свій стильний лук діамантово-смарагдовими прикрасами.

У Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження премії Innovator Awards від журналу WSJ. Її вручають діячам різних галузей культури: новаторам моди, мистецтва, спорту та інших індустрій.

Захід відвідала Карлі Клосс. Модель продемонструвала ніжний аутфіт. На ній було вбрання перлинного кольору із колекції весна-літо 2022 бренду Peter Do. Воно складалося з атласної блузки і асиметричної плісованої спідниці, яка дозволила красуні продемонструвати свої стрункі довгі ноги.

Карлі Клосс / © Getty Images
Карлі Клосс / Фото: Getty Images

Зверху знаменитість одягла плащ з асиметричним подолом у колір вбрання.

Образ Клосс доповнила білими босоніжками на шпильках і невеликим клатчем, інкрустованим стразами.

Карлі Клосс / © Getty Images
Карлі Клосс / Фото: Getty Images

Волосся модель зібрала у хвіст, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила діамантово-смарагдовими сережками-цвяшками, а шию вишуканим кольє із цього комплекту. Манікюр і педикюр молочного кольору завершили лук Карлі.

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Дата публікації
Перегляди
475
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