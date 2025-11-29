У перловому вбранні з незвичайною прикрасою на бедрах: Дженна Ортега сяяла на червоній доріжці в Марокко

Дженна Ортега / © Getty Images

23-річна зірка серіалу «Венздей» Дженна Ортега з’явилася на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю в Марракеші вдруге. Дівчина стала одним із членкинь журі цьогорічного заходу разом з Анею Тейлор-Джой.

Дженна мала дуже ефектний вигляд у довгій шовковій сукні перлового кольору. У вбрання був галтер, який обмотувався навколо шиї, а також вбрання прикрашав тонкий шовковий пояс на стегнах з невеликим золотим хрестом.

Дженна Ортега / © Getty Images

Волосся вона розпустила і воно лаконічно спадало на спину, яка була, до речі, оголеною. Також у акторки був яскравий макіяж на обличчі, а брови вона висвітлила, що надавало її образу ще більше драматизму.

Дженна Ортега / © Getty Images

У день відкриття кінофестивалю Дженна з’явилася перед фотографами в чорній сукні, яка підкреслювала її талію.

Дженна Ортега / © Getty Images