У перлинній сукні з торочкою: Селена Гомес відвідала особливий захід у красивому вбранні

Селена Гомес / © Getty Images

Співачка, акторка й успішна бізнеследі, 33-річна американка Селена Гомес, відвідала Санта-Моніку в Каліфорнії, де відбулася її вечірка. Зірка презентувала публіці нову парфумерну воду Rare Eau de Parfum від свого бренду Rare Beauty.

На заході вона з’явилася в красивій сукні перлинного кольору, яка була прикрашена торочкою по всій довжині. Вбрання Селени було від бренду Cult Gaia Renata Gown, а також від цього бренду вона взула і мюлі білого кольору. Прикраси зірка підібрала від Melinda Maria, зробила гарний макіяж, а волосся зібрала в гладку зачіску.

Розвитком бренду Селена займається паралельно з підготовкою до весілля, а також роботою над серіалом «Вбивства в одній будівлі», де є виконавицею головної ролі впродовж чотирьох сезонів. Раніше під час роботи над п’ятим сезоном шоу Гомес неодноразово фотографували папараці в Нью-Йорку.

Селена Гомес і Мартін Шорт на зніманнях серіалу «Вбивства в одній будівлі» / © Getty Images

Селена Гомес, Стів Мартін і Мартін Шорт на зніманнях серіалу «Вбивства в одній будівлі» / © Getty Images