У перлинній сукні з торочкою: Селена Гомес відвідала особливий захід у красивому вбранні
Зірка помітно схудла і продемонструвала гарну фігуру.
Співачка, акторка й успішна бізнеследі, 33-річна американка Селена Гомес, відвідала Санта-Моніку в Каліфорнії, де відбулася її вечірка. Зірка презентувала публіці нову парфумерну воду Rare Eau de Parfum від свого бренду Rare Beauty.
На заході вона з’явилася в красивій сукні перлинного кольору, яка була прикрашена торочкою по всій довжині. Вбрання Селени було від бренду Cult Gaia Renata Gown, а також від цього бренду вона взула і мюлі білого кольору. Прикраси зірка підібрала від Melinda Maria, зробила гарний макіяж, а волосся зібрала в гладку зачіску.
Розвитком бренду Селена займається паралельно з підготовкою до весілля, а також роботою над серіалом «Вбивства в одній будівлі», де є виконавицею головної ролі впродовж чотирьох сезонів. Раніше під час роботи над п’ятим сезоном шоу Гомес неодноразово фотографували папараці в Нью-Йорку.