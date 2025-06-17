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- Шоу-бізнес
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У перлинно-бірюзовому костюмі і топі в сітку: Анна Саліванчук в ефектному образі з'явилася на бранчі
Захід був присвячений романтичній комедії «Матеріалісти» з Дакотою Джонсон у головні й ролі.
Анна Саліванчук стала зірковою модераторкою бранчу і public talk «Як обрати між тим, чого хочеш, і тим, кого любиш?» у ресторані Belkin з нагоди виходу в український прокат фільму «Матеріалісти» від режисерки Селін Сон. Захід організували видання Viva! і кінодистриб’юторська компанія B&H.
Акторка з’явилася на події в ефектному луку. На ній був елегантний перлинно-бірюзовий костюм, який складався з жакета і штанів зі стрілками, та бежевий топ в сітку, прикрашений стразами. Вбрання Анна скомбінувала із золотистими босоніжками з ланцюжками і на шпильках.
На івенті обговорили любовний трикутник головних героїв романтичної комедії: Дакоти Джонсон, Педро Паскаля і Кріса Еванса. Учасниці бранчу ділилися власним досвідом стосунків, розповідали цікаві любовні історії і ділилися власним баченням розвитку стосунків головної героїні з обома партнерами.
Першою спікеркою події була нейропсихологиня і психотерапевтка Вікторія Любаревич-Торхова. Вона пояснила, чому люди дуже часто хочуть одного, а обирають зовсім інше. Експертка зазначила, що людьми у стосунках можуть керувати пам’ять, приховані травми і сталі шаблони поведінки.
Другою спікеркою івенту була кіноблогерка Сніжана Успенська, яка звернула увагу на те, що стрічка «Матеріалісти» відкриває новий вимір у жанрі романтичної драми.
Про фільм:
Це романтична історія про молоду та амбітну шлюбну менеджерку з Нью-Йорка — Люсі. Вона допомагає людям знаходити кохання. Та одного разу героїня сама зіткнулася зі складним вибором: ідеальний новий чоловік чи неідеальний колишній, до якого все ще «тягне»?
Романтична комедія «Матеріалісти» вже в українському прокаті.