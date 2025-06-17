У перлинно-бірюзовому костюмі і топі в сітку: Анна Саліванчук в ефектному образі з'явилася на бранчі

Анна Саліванчук

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Анна Саліванчук стала зірковою модераторкою бранчу і public talk «Як обрати між тим, чого хочеш, і тим, кого любиш?» у ресторані Belkin з нагоди виходу в український прокат фільму «Матеріалісти» від режисерки Селін Сон. Захід організували видання Viva! і кінодистриб’юторська компанія B&H.

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Акторка з’явилася на події в ефектному луку. На ній був елегантний перлинно-бірюзовий костюм, який складався з жакета і штанів зі стрілками, та бежевий топ в сітку, прикрашений стразами. Вбрання Анна скомбінувала із золотистими босоніжками з ланцюжками і на шпильках.

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

На івенті обговорили любовний трикутник головних героїв романтичної комедії: Дакоти Джонсон, Педро Паскаля і Кріса Еванса. Учасниці бранчу ділилися власним досвідом стосунків, розповідали цікаві любовні історії і ділилися власним баченням розвитку стосунків головної героїні з обома партнерами.

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Сніжана Успенська, Анна Саліванчук, Вікторія Любаревич-Торхова, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Бранч до фільму Матеріалісти/Фото David Neparidze

Першою спікеркою події була нейропсихологиня і психотерапевтка Вікторія Любаревич-Торхова. Вона пояснила, чому люди дуже часто хочуть одного, а обирають зовсім інше. Експертка зазначила, що людьми у стосунках можуть керувати пам’ять, приховані травми і сталі шаблони поведінки.

Вікторія Любаревич-Торхова/Фото David Neparidze

Другою спікеркою івенту була кіноблогерка Сніжана Успенська, яка звернула увагу на те, що стрічка «Матеріалісти» відкриває новий вимір у жанрі романтичної драми.

Сніжана Успенська/Фото David Neparidze

Сніжана Успенська, Анна Саліванчук, Вікторія Любаревич-Торхова/Фото David Neparidze

Катерина Петренко, Сніжана Успенська, Аліса Дікалова, Анна Саліванчук, Ольга Кузнєцова, Дана Маслюк, Marietta/Фото David Neparidze

Аліна Онопа, Аліса Дікалова, Анна Луценко, Лала Цукерман/Фото David Neparidze

Про фільм:

Це романтична історія про молоду та амбітну шлюбну менеджерку з Нью-Йорка — Люсі. Вона допомагає людям знаходити кохання. Та одного разу героїня сама зіткнулася зі складним вибором: ідеальний новий чоловік чи неідеальний колишній, до якого все ще «тягне»?

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Дарина Лотоцька/Фото David Neparidze

Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Ольга Бондарчук, Катерина Петренко, Олена Момот, Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Людмила Гріцфельдт/Фото David Neparidze

Лала Цукерман/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк/Фото David Neparidze

Наталія Лук’янець/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк, Вікторія Любаревич-Торхова, Анна Луценко, Катерина Петренко/Фото David Neparidze

Романтична комедія «Матеріалісти» вже в українському прокаті.