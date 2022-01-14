У персиковій нічній сорочці з мереживом: Катерина Кухар звабливо позувала в ліжку

Прима-балерина опублікувала нове селфі.

Катерина Кухар потішила шанувальників цікавим знімком в Instagram. Знаменитість сфотографувалась у пікантному образі. Вона позувала, лежачи в ліжку. Одягнена Катя була у персикову нічну сорочку з чорним мереживом у зоні декольте. Вона мала дуже сексуальне декольте.

Катерина Кухар / Instagram Катерини Кухар

Аутфіт Кухар доповнила ніжним макіяжем із чорними стрілками та зачіскою з локонами.

У пості балерина процитувала Анжеліку Гоффман про сильних людей:

"Найсильніші люди, які знайшли себе... Убиті і воскреслі незлічену кількість разів своєю внутрішньою боротьбою, вони випромінюють простоту, залишаючись при цьому складним механізмом, який не по зубах. Їхня щирість нагадує оголеність і беззахисність, але варто торкнутися їхньої душі і ти відчуєш всю силу захисної броні з присмаком сталі на губах, їхнє слово, як куля, що літає влучно в ціль, пронизує твою голову, міняючи за долю секунди твоє мислення і закладаючи в нього щось нове, невідоме тобі раніше. У них немає меж, але ти гостро відчуєш свої, як тільки спробуєш увійти на невідому тобі територію.

Вони скрізь і всюди, але самі по собі. Вони бачать тебе наскрізь, бо бачать себе. Вони знають, якими почуттями ти сповнений і скільки тобі потрібно до останньої краплі. І якщо тобі дуже пощастить, ти зустрінеш їх на своєму шляху.

Ламатиме, руйнуватиме і збиратиме воєдино... Це гарний знак, ти ростеш. Навіть якщо тебе рознесе, як після падіння з висотки, тобі завжди подадуть руку і покажуть те, чого ти раніше не бачив. Головне не пройти повз. Повз таких людей. Ти впізнаєш їх за простотою. По погляду, який обеззброє тебе і прив'яже сильніше за будь-які ланцюги".

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