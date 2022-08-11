У персиковій сукні та з сумкою Dior: комедійна акторка Софія Вергара продемонструвала ніжний образ

У США відбулася прем'єра шоу "Америка шукає таланти" суддями якого є модель Гайді Клум та акторка Софія Вергара. Тепер знаменитості щодня потрапляють під приціл фотографів дорогою на знімання та репетиції.

Учора Софію помітили у сукні персикового відтінку у квітковий принт від бренду Zimmermann. Ніжний літній образ знаменитості доповнили сонцезахисні окуляри-ліски від Dior, а також велика квадратна сумка Dior.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Завершили образ Софії бежеві замшеві босоніжки на високих підборах, макіяж із матовою помадою на губах, локони та жовтий манікюр.

А ось на прем'єру шоу, що відбулася в готелі Sheraton Pasadena в Пасадені, Вергара одягла рожеву сукню довжини міді з сріблястим бюстом, розшитим камінням, і підібрала до неї босоніжки відтінку металік на платформі та підборах. Зірка теж мала нюдовий манікюр, червоний педикюр і макіяж з акцентом на очі і губи. Волосся Софія розпустила та одягла гарні сережки з камінням.

Софія Вергара та Хайді Клум / Фото: Getty Images

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