У персиковій сукні з поясом і ґудзиками: Різ Візерспун з'явилася на заході в Лос-Анджелесі

2016 року акторка Різ Візерспун заснувала медіакомпанію Hello Sunshine, яка причетна до таких популярних проєктів як "Велика маленька брехня" та "Ранковий Шоу". Вже другий рік поспіль Hello Sunshine проводить конференцію Shine Away, яку відвідує сама Різ.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Цього разу вона обрала для заходу, що проводився у Лос-Анджелесі, елегантну сукню персикового відтінку, яка мала короткі рукави. Прикрашали вбрання великі ґудзики, а також тонкий пояс на талії із пряжкою.

Також Різ одягла кілька золотих прикрас, зробила ніжний макіяж із персиковою помадою на губах та взула слінгбеки.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також компанія Різ анонсувала, що готує нову частину "Білявки в законі" — це один із культових фільмів нульових, який зробив із Візерспун зірку.

Новий серіал, який вийде на Amazon Prime Video, розповість про життя Ель Вудс до вступу у Гарвардський університет, зосередивши увагу на її житті як звичайної старшокласниці 90-х. Зіграє у цьому проєкті вже не Різ, а інша дівчина.

