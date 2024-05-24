У персиковому вечірньому вбранні: угорська красуня Барбара Палвін повторила свій весільний образ

У готелі Cap-Eden-Roc в Антібі відбувся традиційний благодійний галавечір фонду amfAR "Кіно проти СНІДу".
Захід відвідало багато зірок, які прибули до Франції на Каннський кінофестиваль цього місяця.
Серед гостей вечора сяяла чарівна 30-річна угорська модель Барбара Палвін, яка відома своєю співпрацею з Victoria's Secret та участю в їхніх грандіозних шоу.
Одягнула на amfAR вона довгу вечірню персикову сукню від Vivienne Westwood характерного для бренду дизайну — з корсетним верхом та спідницею зі шлейфом. Бретельок у сукні не було, на ліфі та талії її прикрашало драпування, а ось на спині була довга накидка.
Макіяж у моделі був ніжним та з підкресленими кутами очей. Волосся вона розпустила. З прикрас на Барбарі можна побачити обручку та заручну каблучку, адже вона минулого року вийшла заміж.
Обранцем її став італійсько-американський актор Ділан Спроус. Весільне вбрання моделі теж було від Vivienne Westwood, а також вона одягла прикраси від Tiffany & Co. Її сукня дуже схожа на ту, яку модель одягла на amfAR, але з бретельками.
Читайте також: