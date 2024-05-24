У персиковому вечірньому вбранні: угорська красуня Барбара Палвін повторила свій весільний образ

Захід відвідало багато зірок, які прибули до Франції на Каннський кінофестиваль цього місяця.

Серед гостей вечора сяяла чарівна 30-річна угорська модель Барбара Палвін, яка відома своєю співпрацею з Victoria's Secret та участю в їхніх грандіозних шоу.

Одягнула на amfAR вона довгу вечірню персикову сукню від Vivienne Westwood характерного для бренду дизайну — з корсетним верхом та спідницею зі шлейфом. Бретельок у сукні не було, на ліфі та талії її прикрашало драпування, а ось на спині була довга накидка.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Макіяж у моделі був ніжним та з підкресленими кутами очей. Волосся вона розпустила. З прикрас на Барбарі можна побачити обручку та заручну каблучку, адже вона минулого року вийшла заміж.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Обранцем її став італійсько-американський актор Ділан Спроус. Весільне вбрання моделі теж було від Vivienne Westwood, а також вона одягла прикраси від Tiffany & Co. Її сукня дуже схожа на ту, яку модель одягла на amfAR, але з бретельками.

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