У персиковому вінтажному вбранні: Аріана Гранде на прем'єрі "Wicked: Чародійка"

Вбраннями акторка та її стилісти намагаються підкреслювати образ її героїні у фільмі.

Аріана Гранде знову одяглася у все ніжне та зефірне для презентації фільму "Wicked: Чародійка". Захід відбувся в Австралії, у місті Сіднеї.

На акторці був вінтажний біло-персиковий костюм, який складався з топу без бретелів та пишної спідниці-міді. Убрання вона носила в поєднанні з білими туфлями від Manolo Blahnik, які прикрашали невеликі милі банти спереду.

Образ Гранде доповнили зачіска-пучок, макіяж та прикраси з камінням від Swarovski.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Це вже друга поява Аріани в Австралії. Також дівчина продемонструвала раніше сукню від бренду Vivienne Westwood, яку вона носила у поєднанні з прикрасами Lorraine Schwartz. Сукня Аріани є відсиланням до фільму 1939 року "Чарівник країни Оз" і в ньому вона була як фея з казки.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

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