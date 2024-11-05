У персиковому вінтажному вбранні: Аріана Гранде на прем'єрі "Wicked: Чародійка"

Вбраннями акторка та її стилісти намагаються підкреслювати образ її героїні у фільмі.
Аріана Гранде знову одяглася у все ніжне та зефірне для презентації фільму "Wicked: Чародійка". Захід відбувся в Австралії, у місті Сіднеї.
На акторці був вінтажний біло-персиковий костюм, який складався з топу без бретелів та пишної спідниці-міді. Убрання вона носила в поєднанні з білими туфлями від Manolo Blahnik, які прикрашали невеликі милі банти спереду.
Образ Гранде доповнили зачіска-пучок, макіяж та прикраси з камінням від Swarovski.
Це вже друга поява Аріани в Австралії. Також дівчина продемонструвала раніше сукню від бренду Vivienne Westwood, яку вона носила у поєднанні з прикрасами Lorraine Schwartz. Сукня Аріани є відсиланням до фільму 1939 року "Чарівник країни Оз" і в ньому вона була як фея з казки.
Читайте також:
- У ніжній напівпрозорій сукні з квітами: Аріана Гранде з'явилася на публіці у вбранні феї
- У вбранні від Thom Browne і з маленькою сумкою: Аріана Гранде на Олімпійських іграх з братом
- У ніжній рожевій сукні з бантом: Аріана Гранде повторила образ Одрі Гепберн