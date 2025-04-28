ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

У персиковій сукні з кристалами: Ель Феннінг прийшла в милому вбранні на церемонію

Акторка прийшла вшанувати пам'ять відомого режисера, але сама стала зіркою події.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг вийшла червону на доріжку церемонії вручення 50-ї премії AFI Life Achievement Award. Цьогорічний захід був присвячений Френсісу Форду Копполі — кінорежисеру, сценаристу та продюсеру, найбільш відомому завдяки своїй кінотрилогії «Хрещений батько».

Захід відбувся у Голлівуді, а 27-річна Ель на ньому мала милий та ніжний вигляд. Дівчина носила персикову сукню з атласної тканини, яку бренд COACH пошив для неї за індивідуальним замовленням.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Цей образ вона доповнила дуже ніжним макіяжем з рожевим блиском на губах та рожевими рум’янами. Також Феннінг одягла прикраси від Cartier — годинник та каблучку.

Взуття акторка вибрала лаконічне — срібні мюлі від Paul Andrew з відкритим мисом. А ось волосся Ель прикрашала гламурна шпилька у вигляді бантика від Jennifer Behr з кристалами Swarovski.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie