У персиковій сукні з кристалами: Ель Феннінг прийшла в милому вбранні на церемонію

Ель Феннінг / © Associated Press

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Ель Феннінг вийшла червону на доріжку церемонії вручення 50-ї премії AFI Life Achievement Award. Цьогорічний захід був присвячений Френсісу Форду Копполі — кінорежисеру, сценаристу та продюсеру, найбільш відомому завдяки своїй кінотрилогії «Хрещений батько».

Захід відбувся у Голлівуді, а 27-річна Ель на ньому мала милий та ніжний вигляд. Дівчина носила персикову сукню з атласної тканини, яку бренд COACH пошив для неї за індивідуальним замовленням.

Ель Феннінг / © Associated Press

Цей образ вона доповнила дуже ніжним макіяжем з рожевим блиском на губах та рожевими рум’янами. Також Феннінг одягла прикраси від Cartier — годинник та каблучку.

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Взуття акторка вибрала лаконічне — срібні мюлі від Paul Andrew з відкритим мисом. А ось волосся Ель прикрашала гламурна шпилька у вигляді бантика від Jennifer Behr з кристалами Swarovski.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Associated Press Ель Феннінг / © Getty Images