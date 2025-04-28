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- Шоу-бізнес
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У персиковій сукні з кристалами: Ель Феннінг прийшла в милому вбранні на церемонію
Акторка прийшла вшанувати пам'ять відомого режисера, але сама стала зіркою події.
Ель Феннінг вийшла червону на доріжку церемонії вручення 50-ї премії AFI Life Achievement Award. Цьогорічний захід був присвячений Френсісу Форду Копполі — кінорежисеру, сценаристу та продюсеру, найбільш відомому завдяки своїй кінотрилогії «Хрещений батько».
Захід відбувся у Голлівуді, а 27-річна Ель на ньому мала милий та ніжний вигляд. Дівчина носила персикову сукню з атласної тканини, яку бренд COACH пошив для неї за індивідуальним замовленням.
Цей образ вона доповнила дуже ніжним макіяжем з рожевим блиском на губах та рожевими рум’янами. Також Феннінг одягла прикраси від Cartier — годинник та каблучку.
Взуття акторка вибрала лаконічне — срібні мюлі від Paul Andrew з відкритим мисом. А ось волосся Ель прикрашала гламурна шпилька у вигляді бантика від Jennifer Behr з кристалами Swarovski.