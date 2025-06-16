У перуці та стильному луку: 79-річна Шер сходила на презентацію фільму

Шер / © Associated Press

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79-річна співачка сяяла перед фотографами у креативному, зручному костюмі — її вбрання включало білий топ, куртку-косуху з яскравими рукавами прикрашеними малюнками у стилі пінап, а також широкі чорні штани з білими лампасами.

Шер / © Associated Press

Лук Шер доповнила перукою з довгим чорним волоссям і чубчиком, лаконічним макіяжем без яскравих акцентів — він був повсякденним та ніжним.

Шер / © Associated Press

Фільм, який подивилася співачка — це історія про суперзірку Джейн Менсфілд. Вона була акторкою, співачкою та моделлю журналу Playboy, яка разом з Мерілін Монро вважалася однією із секссимволів 1950-х років. Також вона була матір’ю Марішки Гаргітей — зірки серіалу «Закон і порядок», яка і зняла цей документальний фільм про матір.

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Також нагадаємо, що нещодавно прозорий костюм «Шер» продали на аукціоні за майже 163 тисячі доларів. Цей костюм створений відомим дизайнером Бобом Макі і називається If I I Could Turn Back Time — на честь кліпу 1989 року на однойменну пісню, в якому з’явився схоже вбрання зшите Макі для Шер. Спочатку передбачалося, що ціна продажу складе від 60 000 до 80 000 доларів, однак у ході захопливого живого та онлайн-аукціону розгорілася запекла війна ставок, внаслідок чого ансамбль Шер було продано за приголомшливу суму.

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Associated Press Шер / © Associated Press Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Getty Images Шер / © Associated Press Шер / © Associated Press