У піджаку на голе тіло: 50-річна Єва Лонгорія приміряла стильні образи

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

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15 березня акторка, продюсерка та бізнесвумен — Єва Лонгорія — святкувала свій день народження. Їй виповнилося 50 років. З цим пов'язані численні фотосесії та інтерв'ю, у яких вона взяла участь. Так, акторка стала зіркою нового номера Madame Figaro Paris.

На обкладинці журналу вона позувала у молочному подовженому піджаку, одягненому на голе тіло, її образ доповнювали туфлі-човники в тон. «Наша ультрапозитивна героїня уособлює модель впевненості у собі. Давайте надихатись!» — звучить підпис під фото в аккаунті журналу в Instagram.

© Instagram Єви Лонгорії

На одному зі знімків гарна Лонгорія позувала в одному боді з пікантним декольте та босоніжках на високих підборах, які підкреслили її стрункі ноги.

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© Instagram Єви Лонгорії

© Instagram Єви Лонгорії

В інтерв'ю журналу Єва поділилася секретами гарного старіння, а також усіма способами цього досягти.

© Instagram Єви Лонгорії

© Instagram Єви Лонгорії

«Я просто хочу старіти гарно. Бути здоровою, мати можливість рухатися якомога довше, грати зі своїм сином, подорожувати по всьому світу, підніматися на гори… Старіння не пов'язане зі зморшками: пріоритет — залишатися у формі», – зазначила акторка.

© Instagram Єви Лонгорії

«Все просто, я використовую все: лосьйон, сироватку, апаратні процедури, лазер… найменшу річ, яка може допомогти уповільнити процес старіння, а не уникнути його, я пробую все! З новими технологіями ми справді можемо покращити ситуацію», — додала Єва.

Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія на честь свого 50-річчя приміряла відверті образи