У піджаку на голе тіло: модель Софія Річі оголосила про вагітність і показала живіт, що округлився

Зірка не стала приховувати свій цікавий стан.
25-річна американська модель Софія Річі, донька співака Лайонела Річі, оголосила про свою вагітність. Вона стане мамою вперше, батько дитини – її чоловік, музичний продюсер Елліот Грейндж. Радісну новину модель повідомила у своєму Instagram – вона показала фотосесію для Vogue, для якої позувала з животом, що вже округлився.
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Софія приміряла стильний штанний костюм, який вона одягла без спідньої білизни, чорну обтислу сукню, а також білу довгу сорочку.
На деяких фото вона позувала у компанії свого чоловіка.
Нагадаємо, раніше Софію Річі сфотографували папараці з дорогою сумкою у руці. Її помітили у Малібу, коли вона йшла на вечірку бренду Loro Piana. На заході презентували публіці колекцію Cocooning.
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