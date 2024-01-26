У піджаку на голе тіло: модель Софія Річі оголосила про вагітність і показала живіт, що округлився

25-річна американська модель Софія Річі, донька співака Лайонела Річі, оголосила про свою вагітність. Вона стане мамою вперше, батько дитини – її чоловік, музичний продюсер Елліот Грейндж. Радісну новину модель повідомила у своєму Instagram – вона показала фотосесію для Vogue, для якої позувала з животом, що вже округлився.

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Софія приміряла стильний штанний костюм, який вона одягла без спідньої білизни, чорну обтислу сукню, а також білу довгу сорочку.

На деяких фото вона позувала у компанії свого чоловіка.

Нагадаємо, раніше Софію Річі сфотографували папараці з дорогою сумкою у руці. Її помітили у Малібу, коли вона йшла на вечірку бренду Loro Piana. На заході презентували публіці колекцію Cocooning.

Софія Річі / Фото: Getty Images

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