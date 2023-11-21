У піджаку на голе тіло та в нижній білизні на дивані: Кендалл Дженнер у новому промо відомого бренду

28-річна модель та зірка відомого реаліті-шоу – Кендал Дженнер – стала обличчям нової колекції бренду та знялася у відвертій фотосесії.

Перед камерою вона позувала в чорному комплекті спідньої білизни на дивані на тлі панорамного вікна, а також у чорному штанному костюмі, піджак якого одягла на голе тіло. Модель млосно прикрила очі, а розпущене волосся спадало на її обличчя.

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У себе на сторінці в соцмережі бренд показав і кілька коротких відео з Кендалл.

Нагадаємо, раніше Кендал Дженнер знялася у відвертій рекламі Jacquemus і засвітила свої сідниці, прикрашені гірляндою.

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