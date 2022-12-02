У піджаку на голе тіло: вагітна Жасмін Тукс знялася у відвертій фотосесії

Модель не стала довго приховувати свою вагітність від шанувальників.

Тиждень тому 31-річна екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс оголосила про свою першу вагітність.

Як і багато інших зірок, Жасмин відразу влаштувала собі "вагітну" фотосесію, в якій з'явилася майже повністю оголеною. Перед камерою фотографа Джерома Дюрана модель позувала лише у спідній білизні та піджаку, який одягла на голе тіло. Образ Тукс доповнювали лише діамантове кольє та сережки.

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Нагадаємо, батько дитини – чоловік моделі Хуан Давид Борреро — син еквадорського віце-президента Альфредо Борреро. Їхнє вінчання з Жасміном відбулося в історичній церкві та монастирі Святого Франциска XVI століття на очах великої кількості гостей, серед яких були і колеги Тукс: "ангели" Жозефін Скрівер, Шаніна Шейк, Лаїс Рібейро, Сара Сампайо. Заручена пара була рік.

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