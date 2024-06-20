У піджаку оверсайз і прозорій футболці з бісером: Джаред Лето на музичному івенті

Співак та актор приїхав до Франції на музичний концерт.

Джаред Лето став гостем музичного вечора Spotify у Каннах. Артист зэявився там у стильному луку.

На ньому був білий піджак оверсайз, біла прозора футболка, прикрашена бісером і чорні штани. Вбрання співак доповнив чорними шкіряними лоферами, чорними масивними окулярами із золотою зіркою і срібним ланцюгом на шиї.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

На заході побувала також зірка соцмереж, яка одягла мініатюрну чорну сукню з пікантним декольте і вирізами.

Нагадаємо, Джаред Лето у величезній шубі та без брів шокував незвичайним образом на Тижні моди.

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