У піджаку оверсайз і прозорій футболці з бісером: Джаред Лето на музичному івенті

Співак та актор приїхав до Франції на музичний концерт.
Джаред Лето став гостем музичного вечора Spotify у Каннах. Артист зэявився там у стильному луку.
На ньому був білий піджак оверсайз, біла прозора футболка, прикрашена бісером і чорні штани. Вбрання співак доповнив чорними шкіряними лоферами, чорними масивними окулярами із золотою зіркою і срібним ланцюгом на шиї.
На заході побувала також зірка соцмереж, яка одягла мініатюрну чорну сукню з пікантним декольте і вирізами.
Нагадаємо, Джаред Лето у величезній шубі та без брів шокував незвичайним образом на Тижні моди.
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