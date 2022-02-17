У піджаку та рваних джинсах: Олег Винник у стильному луку презентував нову пісню

Артист виконав новий трек на премії "Українська пісня року".

Учора, 16 лютого, під час церемонії нагородження національної музичної премії "Українська пісня року" у палаці "Україна" Олег Винник презентував довгоочікувану прем'єру пісні "Зайві слова". Композиція написана у властивому артисту стилі та передає етніку, фольклор та автентичність української музики.

Олег Винник/Прес-служба

""Трек "Зайві слова" про взаємне кохання, адже коли воно є – слова зайві. Це той самий стиль, що й у піснях "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі", він містить українську фольклорно-етнічну тематику. Я намагаюся в таких піснях використати слова, якими співають наші батьки, наші бабусі та дідусі, слова, в яких є автентичність українського голосу. Саме своєю рідною мовою можна найточніше висловити почуття та смисли", — зазначив Винник.

Олег Винник/Прес-служба

Артист зізнався, що досить довго готував цей трек та закінчив його буквально напередодні концерту.

"Коли я пишу пісню, мною керує емоція, я переживаю її всередині. І тільки коли запишу перший дубль і почую результат, можу зрозуміти, має вона зараз виходити чи ні. Тому що емоція має вщухнути, щоб на 100% передати її людям. Я впевнений, що на все свій час", — розповів співак.

На сцені він з'явився в образі total black. На Виннику був піджак з хустинкою в нагрудній кишені, сорочці та стильних рваних джинсах зі шкіряними крокодилячими вставками. Аутфіт він доповнив чорними туфлями та браслетами на руці.

Олег Винник/Прес-служба

До речі, крім нової пісні Олег також виконав композицію "Голубе сивий", за яку отримав нагороду "Легенда української пісні" національної музичної премії "Українська пісня року".

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