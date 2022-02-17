У піджаку та рваних джинсах: Олег Винник у стильному луку презентував нову пісню

Артист виконав новий трек на премії "Українська пісня року".
Учора, 16 лютого, під час церемонії нагородження національної музичної премії "Українська пісня року" у палаці "Україна" Олег Винник презентував довгоочікувану прем'єру пісні "Зайві слова". Композиція написана у властивому артисту стилі та передає етніку, фольклор та автентичність української музики.
""Трек "Зайві слова" про взаємне кохання, адже коли воно є – слова зайві. Це той самий стиль, що й у піснях "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі", він містить українську фольклорно-етнічну тематику. Я намагаюся в таких піснях використати слова, якими співають наші батьки, наші бабусі та дідусі, слова, в яких є автентичність українського голосу. Саме своєю рідною мовою можна найточніше висловити почуття та смисли", — зазначив Винник.
Артист зізнався, що досить довго готував цей трек та закінчив його буквально напередодні концерту.
"Коли я пишу пісню, мною керує емоція, я переживаю її всередині. І тільки коли запишу перший дубль і почую результат, можу зрозуміти, має вона зараз виходити чи ні. Тому що емоція має вщухнути, щоб на 100% передати її людям. Я впевнений, що на все свій час", — розповів співак.
На сцені він з'явився в образі total black. На Виннику був піджак з хустинкою в нагрудній кишені, сорочці та стильних рваних джинсах зі шкіряними крокодилячими вставками. Аутфіт він доповнив чорними туфлями та браслетами на руці.
До речі, крім нової пісні Олег також виконав композицію "Голубе сивий", за яку отримав нагороду "Легенда української пісні" національної музичної премії "Українська пісня року".
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