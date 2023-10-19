У піджаку з широкими плечима: Ніколь Кідман відвідала фестиваль мистецтв у Австралії

Об'ємний верх її вбрання надавав Ніколь ще більшої витонченості.
Ніколь Кідман відвідала фестиваль мистецтв South By Southwest, який відбувся на її батьківщині в Австралії. На заході вона взяла участь у розмові з продюсером Пером Саарі, який працював разом із нею у серіалі "Велика маленька брехня". Вони обговорили, що потрібно зробити, щоб створити великий голлівудський проэкт, і в чому полягає роль продюсера в кіно та на телебаченні.
Для цього заходу Кідман одягла чорний піджак з об'ємними плечима, чорний топ, білі джинси скінні, які підвернула, та туфлі Prada.
Також 56-річна зірка зробила укладання з легкими локонами, макіяж, а з прикрас одягла лише кілька каблучок та золотий годинник.
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