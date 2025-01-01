У пікантній сукні-комбінації: Вікторія Бекхем показала свій новорічний образ

Вікторія Бекхем показала шанувальникам у Instagram який образ обрала для новорічної ночі.

Британська дизайнерка вийшла у сторіз та показала, як збиралася зустрічати Новий 2025 рік.

"Зрештою я вирішила обрати чорну версію моєї асиметричної сукні-комбінації з драпуванням. Я доповнюю образ своїм фірмовим макіяжем smoky eye зі смарагдовим відтінком, щоб надати образу свіжості, і глянсовою нюдовою помадою — ідеальне доповнення до сміливого погляду", - написала Вікторія.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Дружина Девіда Бекхема приміряла вбрання, яке доповнила гостроносими туфлями на підборах і похизувалася, який ефектний вигляд мала в ньому, записавши відео.

Раніше, нагадаємо, ми показували, де сім'я Бекхемів проводить новорічні канікули.

Вікторія Бекхем із синами Ромео та Крузом / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Читайте також: