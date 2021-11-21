У пікантній сукні та жовтих ботфортах: Сінді Бруна на музичній церемонії

У пікантній сукні та жовтих ботфортах: Сінді Бруна на музичній церемонії

У Каннах відбулася 22 церемонія вручення музичної премії NRJ Music Awards.

Сінді Бруна приїхала до Палацу фестивалів на церемонію NRJ Music Awards у дуже пікантному аутфіті. Вона продемонструвала сексуальну фігуру в чорній сукні з глибоким декольте з прозорої тканини і на тонких бретельках і чорній струмливій спідниці міді.

Сінді Бруна / Getty Images

Красивий образ моделі доповнювали атласні жовті чоботи-ботфорти з великими золотими браслетами навколо щиколотки, вони підкреслювали її довгі ноги.

На шиї у Сінді Бруни було дороге кольє, а у вухах сережки з камінням. Волосся дівчина розпустила та нанесла на обличчя гарний вечірній макіяж.

Сінді Бруна / Getty Images

Минулого разу, нагадаємо, ми бачили Сінді на благодійній вечері Фонду Dom Perignon & Born This Way, присвяченому Всесвітньому дню доброти, у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Тоді модель вийшла на доріжку у ліфчику.

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