У пікантній сукні з оголеною спиною: Єва Лонгорія сяяла на церемонії

Єва Лонгорія відвідала цими днями церемонію Governors Awards, яку проводить Американська академія кінематографічних мистецтв і наук, її ще називають "почесним "Оскаром".

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

48-річна акторка сяяла на доріжці у сукні з розсипом паєток від Sophie Couture з відкритою спиною і доповнивши вбрання розкішним кольє Messika та блискучими сережками з діамантами.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва наростила волосся і зібрала його у дві тугі коси, зробила насичений вечірній макіяж, підкресливши бронзовим відтінком тіней повіки та блиском до тону губи. А взута була в босоніжки на високих шпильках.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

На заході також сяяла акторка Наталі Портман. Вона обрала для виходу вбрання від Schiaparelli, яке пікантно підкреслювало її груди.

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