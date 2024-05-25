У пікантному аутфіті: зірка реаліті червоною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Емма Ернан любить носити короткі вбрання.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset Емма Ернан відвідала захід Netflix FYSEE: Reali-Tea, який відбувся у Лос-Анджелесі.
Там білявка з'явилася у червоній прозорій мінісукні з драпуванням і американською проймою. Коротка довжина чудово підкреслила стрункі ноги Емми.
Лук вона доповнила білими босоніжками на шпильках, високою зачіскою з випущеними спереду пасмами і яскравим макіяжем із акцентом на червоній помаді. На руках у неї були золоті браслети і каблучки з діамантами.
Нагадаємо, Емма Ернан у мініатюрному бікіні похизувалася стрункою фігурою.
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