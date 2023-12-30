У пікантному бікіні з квітами: Ізабель Гулар сексуально позувала на камені у воді

Бразильська модель Ізабель Гулар насолоджується пляжним відпочинком.
У своєму блогу в Instagram дівчина вихваляється кадрами, на яких зазнімкована в бікіні.
Днями Гулар показувала, як у червоному бікіні позувала на тлі білого пляжного кіоску, де продають напої та закуски.
Наступного дня виклала фотографії у фіолетовому бікіні, ліф якого складався з квітів та чорних тонких бретельок. Позувала модель на камені на тлі красивого бурхливого моря.
"Знайди мене там, де хвилі" — пише Гулар у підписі до цих кількох знімків.
(гортайте фото праворуч)
Зазвичай під час відпустки модель публікує у своєму блогу дуже багато фотографій, на більшості яких вона зображена в купальниках.
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