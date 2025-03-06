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У пікантному боді та на підборах: Барбара Палвін на Тижні моди в Парижі

У пікантному боді та на підборах: Барбара Палвін на Тижні моди в Парижі

Барбара Палвін / Фото: Getty Images

Угорська модель Барбара Палвін приїхала на Паризький тиждень моди.

Днями дівчина відвідала спеціальну вечерю в Grand Diner du Louvre, яка ознаменувала старт Тижня моди. На заході модель з'явилася у сукні з кутюрної колекції Iris Van Herpen 2021 ніжного тілесного кольору з розрізом спереду, вирізом на декольте та довгим шлейфом.

Барбара Палвін / © Associated Press
Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Також 31-річна Палвін відвідала показ жіночого одягу Stella McCartney осінь-зима 2025-2026 у Парижі. Перед шоу Барбара позувала перед камерами в білому боді з глибоким вирізом, поверх якого накинула подовжений блейзер і взула шкіряні туфлі-човники на підборах. В руках модель тримала шкіряну сумку, яка якось не дуже пасувала до її образу.

Барбара Палвін / © Getty Images
Барбара Палвін / Фото: Getty Images

У Палвін було красиво укладене розпущене волосся, а на обличчі легкий макіяж зі стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Модель виглядала дуже відверто та ефектно.

Нагадаємо, на вечері в Grand Diner du Louvre також з'явилася екс"ангел" Тейлор Гілл, вона сяяла перед камерами в "голій" сукні.

Тейлор Гілл / © Getty Images
Тейлор Гілл / Фото: Getty Images

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