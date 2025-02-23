У пікантному боді з краваткою: Ешлі Робертс на модному івенті в Лондоні

Американська співачка, акторка та телеведуча Ешлі Робертс, яка мешкає у Британії, сходила на модний івент у Лондоні.
43-річна зірка відвідала показ Helen Anthony під час Тижня моди у Лондоні, який відбувся у Londoner Hotel.
Ешлі обрала для виходу у світське суспільство пікантне картате боді з краваткою, яке носила з блейзером до тону і чорними колготами, а також лакованими ботильйонами на шпильках та шнурівці. Позуючи перед фотографами Ешлі Робертс зняла блейзер і показалася у всій красі.
Вона зібрала волосся у високу зачіску, зробила насичений макіяж очей зі стрілками та пишними віями та підкреслила губи.
На цьому ж заході з'явилася британська аристократка леді Вікторія Герві, вона обрала сріблястий лук для виходу у світ та золоті туфлі на шпильці.
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