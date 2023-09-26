У пікантному боді з паєтками на грудях: Поппі Делевінь прийшла на вечірку в Парижі

37-річна британська модель та акторка продемонструвала свою приголомшливу фігуру у пікантній чорній сукні на заході Bulgari у рамках Паризького тижня моди.

Модель мала неймовірний вигляд в сміливому вбранні, що складалося з чорного боді з пікантним вирізом на декольте в поєднанні з мереживними колготами та довгою прозорою мереживною спідницею. Взута модель була в сріблясті босоніжки на шпильках з камінням і доповнила свій гламурний образ діамантовим кольє, сережками-кільцями до тону, браслетом та клатчем у відтінку металік. Волосся дівчина зібрала у високий пучок і зробила макіяж.

Поппі Делевінь / Фото: Getty Images

На цю саму вечірку завітала і грецька принцеса Марія-Олімпія. Вона теж мала стильний вигляд в блискучій срібній сукнімаксі з короткими рукавами і в чорних туфлях на підборах.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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