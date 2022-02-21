У пікантному боді з розрізами: Іггі Азалія виступила в казино у Лас-Вегасі

31-річна австрало-американська хіп-хоп-виконавиця Іггі Азалія виступила в казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі.

Молода мама мала ефектний вигляд в обтислому чорному боді з вирізами на спині та лосинах у дрібну сітку з розсипом страз та каміння. Лук свій Ізі доповнила чорними гостроносими черевиками на підборах, сріблястим манікюром та сережками-кільцями у вухах. Біле волосся Азалія зібрала у високий кінський хвіст і зробила насичений макіяж на обличчі у нюдових відтінках.

Іггі Азалія / Getty Images

Нагадаємо, Іггі пережила розрив із репером Playboi Carti більше року тому, і сама виховує їхнього сина Онікса. Стосунки пари були затьмарені тим, що хлопець зраджував Азалії, а вона публічно розповіла про це у твітері. "Одна річ, яку я ніколи не зрозумію, це те, як брехуни живуть із самими собою. Це лайно не з'їдає вас усіх зсередини?", — написала тоді співачка.

Іггі Азалія / Getty Images

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