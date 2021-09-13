У пікантному корсеті і за ручку з бойфрендом: Кортні Кардашян в об'єктивах папараці

У пікантному корсеті і за ручку з бойфрендом: Кортні Кардашян в об'єктивах папараці

Зірка реаліті Кортні Кардашян з'явилася на публіці зі своїм коханим.

Кортні і барабанщик панк групи Blink-182 Тревіс Баркер потрапили під приціли вуличних фотографів у Нью-Йорку. Судячи із зовнішнього вигляду знаменитостей, вони прямували на вечірку або якийсь інший вечірній захід.

На Кортні був обтислий атласний корсет на дуже тонких бретельках, у якого були додатково прозорі рукави, розшиті стразами, і одягла чорні штані-кльош зі шнурівкою на стегнах. Взута Кардашян була в гостроносі туфлі на підборах, а в руці тримала маленьку чорну сумочку.

Тревіс Баркер і Кортні Кардашян / Getty Images

Коротке волосся Кортні було злегка накручене і укладене, на обличчі був макіяж в нюдових відтінках, з Тревісом вона йшла за руку. Чоловік був одягнений в білу футболку з принтом скелета, білі рвані джинси і грубі черевики. На шиї у музиканта було кілька ланцюгів і один браслет виблискував на зап'ясті. Під чорними великими окулярами чоловік ховав очі від спалахів фотокамер.

Кортні і Тревіс давно зустрічаються, і Кардашян публікує багато їхніх спільних знімків в своєму Instagram. Заради коханої Баркер навіть переборов свій страх літати на літаках, разом вони побували в Мексиці.

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