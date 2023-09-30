У пікантному корсеті: колишня зірка Victoria's Secret відвідала показ Vivienne Westwood

Колишню модель Victoria's Secret сфотографували на показі жіночої колекції весна-літо 2024 року Andreas Kronthaler For Vivienne Westwood.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Одягнена Палвін була в пікантний корсет, який підкреслював її форми, та спідницю кольору морської хвилі, яка спереду була міні, а ззаду - довга. Взута вона була в туфлі на платформі й високих підборах із зав'язками-стрічками навколо щиколотки.

Довге каштанове волосся Барбари було розпущене, вона зробила гарний вечірній макіяж із блискучими тінями і трохи зі стрілками, підкреслила губи блиском і одягла сережки-висячки.

Барбара Палвін / Фото: Associated Press

Цей показ відвідала й Памела Андерсон. Раніше в Парижі 56-річна зірка Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" була присутня на шоу жіночої колекції весна-літо 2024 року бренду Isabel Marant.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Читайте також: